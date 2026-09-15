Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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चांदी- 2,50,000 प्रति किलो

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फुटबाल:

रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में अंतर महाविद्यालयी पुरुष फुटबाल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।

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प्रवेश:

रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में सेमेस्टर कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया सुबह 10 बजे से।

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सांस्कृतिक कार्यक्रम

रुद्रपुर के सिडकुल चौक पर श्रीगणेश महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से

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सोना- 1,58,000 प्रति 10 ग्राम