Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 15 Sep 2026 12:13 AM IST
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सोना- 1,58,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी- 2,50,000 प्रति किलो
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फुटबाल:
रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में अंतर महाविद्यालयी पुरुष फुटबाल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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प्रवेश:
रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में सेमेस्टर कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया सुबह 10 बजे से।
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सांस्कृतिक कार्यक्रम
रुद्रपुर के सिडकुल चौक पर श्रीगणेश महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से
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चांदी- 2,50,000 प्रति किलो
फुटबाल:
रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में अंतर महाविद्यालयी पुरुष फुटबाल प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
प्रवेश:
रुद्रपुर के एसबीएस कॉलेज में सेमेस्टर कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया सुबह 10 बजे से।
सांस्कृतिक कार्यक्रम
रुद्रपुर के सिडकुल चौक पर श्रीगणेश महोत्सव के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7:30 बजे से