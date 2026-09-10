Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 10 Sep 2026 12:52 AM IST
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सोना- 1,57,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी- 2,50,500 प्रति किलो
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ट्रायल
रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के लिए ट्रायल सुबह 10 बजे से।
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सम्मेलन
रुद्रपुर के रामपुर रोड पर भाजपा का सिख सम्मेलन दोपहर एक बजे से।
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नामांकन
किच्छा और सिरौलीकलां में नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने का समय 10 बजे से।
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कार्यक्रम
पंतनगर विवि में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती पर पंत भवन छात्रावास में विभिन्न कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
विज्ञापन
चांदी- 2,50,500 प्रति किलो
ट्रायल
रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में आवासीय क्रीड़ा छात्रावास के लिए ट्रायल सुबह 10 बजे से।
सम्मेलन
रुद्रपुर के रामपुर रोड पर भाजपा का सिख सम्मेलन दोपहर एक बजे से।
नामांकन
किच्छा और सिरौलीकलां में नगर पालिका चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने का समय 10 बजे से।
कार्यक्रम
पंतनगर विवि में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती पर पंत भवन छात्रावास में विभिन्न कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।