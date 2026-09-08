Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Tue, 08 Sep 2026 12:48 AM IST
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सोना - 1,57,000 प्रति 10 ग्राम
चांदी - 2,40,000 प्रति किलो
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प्रशिक्षण
किच्छा के डिग्री कॉलेज में तकनीकी दक्षता प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
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कार्यक्रम
पंतनगर विवि में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंत भवन छात्रावास में विभिन्न कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।
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चांदी - 2,40,000 प्रति किलो
प्रशिक्षण
किच्छा के डिग्री कॉलेज में तकनीकी दक्षता प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।
कार्यक्रम
पंतनगर विवि में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंत भवन छात्रावास में विभिन्न कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।