Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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चांदी - 2,40,000 प्रति किलो

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प्रशिक्षण

किच्छा के डिग्री कॉलेज में तकनीकी दक्षता प्रशिक्षण सुबह 10 बजे से।

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कार्यक्रम

पंतनगर विवि में पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 139वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंत भवन छात्रावास में विभिन्न कार्यक्रम सुबह 10 बजे से।

सोना - 1,57,000 प्रति 10 ग्राम