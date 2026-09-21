Udham Singh Nagar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Mon, 21 Sep 2026 12:58 AM IST
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गणेश महोत्सव
काशीपुर। मानपुर रोड स्थित प्रभु विहार कॉलोनी में तीन दिवसीय गणेश महोत्सव में भगवान गणेश की परिक्रमा यात्रा सुबह 11 बजे से।
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काशीपुर। मोहल्ला कानूनगोयान स्थित काली माता मंदिर के पास कानूनगोयान के राजा गणेश का उत्सव रात 9:00 बजे से।
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काशीपुर। मानपुर रोड स्थित प्रभु विहार कॉलोनी में तीन दिवसीय गणेश महोत्सव में भगवान गणेश की परिक्रमा यात्रा सुबह 11 बजे से।
काशीपुर। मोहल्ला कानूनगोयान स्थित काली माता मंदिर के पास कानूनगोयान के राजा गणेश का उत्सव रात 9:00 बजे से।