Udham Singh Nagar News: सिटी में आज

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काशीपुर। मानपुर रोड स्थित प्रभु विहार कॉलोनी में तीन दिवसीय गणेश महोत्सव में भगवान गणेश की परिक्रमा यात्रा सुबह 11 बजे से।

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काशीपुर। मोहल्ला कानूनगोयान स्थित काली माता मंदिर के पास कानूनगोयान के राजा गणेश का उत्सव रात 9:00 बजे से।

गणेश महोत्सव