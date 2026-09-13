Udham Singh Nagar News: फिल्मी अंदाज में महविश को तमंचे से खिलवाड़ बन गया मौत का कारण
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sun, 13 Sep 2026 01:06 AM IST
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काशीपुर। फिल्मी स्टाइल में तमंचे से खिलवाड़ करना महविश को भारी पड़ गया और छीना-झपटी में उसकी जान चली गई। पुलिस ने पिता और दोनों बेटियों को गिरफ्तार कर लिया है।
ग्राम मड़ैया देवी निवासी महविश जहां (22) पुत्री स्व. फरियाद हुसैन बृहस्पतिवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे पड़ोस में रहने वाले साजिद के घर गई थी। करीब 11:30 बजे घर से धमाके की आवाज आई। कुछ देर बाद साजिद खून से लथपथ महविश को उठाकर उसके भाई मोहम्मद फईम को सौंपकर परिवार सहित भाग गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि पड़ोसी साजिद के घर में घटना के समय उसकी दो बेटी सबीना (18), फिजा (20) और उसका छोटा बेटा घर पर थे।
सीओ प्रशांत कुमार ने बताया महविश को मालूम था कि सबीना के घर तमंचा है। पूछताछ में आरोपी लड़कियों ने बताया वह उनके घर गई और कहने लगी तुम्हारे पास जो गन है वह मुझे दिखाओ। काफी मना करने पर भी वह नहीं मानी तो उसे गन दे दी। कहने लगी उसने बुधवार की एक फिल्म में तमंचा लगाते हुए देखा था। उसी स्टाइल में उसने कान पर तमंचा सटा लिया जबकि उसे मालूम नहीं था कि तमंचा लोड है। इसी बीच सबीना और महविश की आपस में तमंचे के लिए छीनाझपटी होने लगी। इसी दौरान सबीना के हाथों तमंचे से गोली चल गई और महविश की बांई कनपटी पर लग गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में साजिद की पत्नी और दोनों बेटों की संलिप्ता की भी जांच की जा रही है। वहीं पैगा पुलिस ने शनिवार को भी मृतका के घर और घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिजनों से आवश्यक जानकारी जुटाई।
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ग्राम मड़ैया देवी निवासी महविश जहां (22) पुत्री स्व. फरियाद हुसैन बृहस्पतिवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे पड़ोस में रहने वाले साजिद के घर गई थी। करीब 11:30 बजे घर से धमाके की आवाज आई। कुछ देर बाद साजिद खून से लथपथ महविश को उठाकर उसके भाई मोहम्मद फईम को सौंपकर परिवार सहित भाग गया था। पुलिस जांच में सामने आया कि पड़ोसी साजिद के घर में घटना के समय उसकी दो बेटी सबीना (18), फिजा (20) और उसका छोटा बेटा घर पर थे।
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सीओ प्रशांत कुमार ने बताया महविश को मालूम था कि सबीना के घर तमंचा है। पूछताछ में आरोपी लड़कियों ने बताया वह उनके घर गई और कहने लगी तुम्हारे पास जो गन है वह मुझे दिखाओ। काफी मना करने पर भी वह नहीं मानी तो उसे गन दे दी। कहने लगी उसने बुधवार की एक फिल्म में तमंचा लगाते हुए देखा था। उसी स्टाइल में उसने कान पर तमंचा सटा लिया जबकि उसे मालूम नहीं था कि तमंचा लोड है। इसी बीच सबीना और महविश की आपस में तमंचे के लिए छीनाझपटी होने लगी। इसी दौरान सबीना के हाथों तमंचे से गोली चल गई और महविश की बांई कनपटी पर लग गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस मामले में साजिद की पत्नी और दोनों बेटों की संलिप्ता की भी जांच की जा रही है। वहीं पैगा पुलिस ने शनिवार को भी मृतका के घर और घटनास्थल का निरीक्षण कर पीड़ित परिजनों से आवश्यक जानकारी जुटाई।
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