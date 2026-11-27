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खटीमा। होम्योपैथिक विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को गांधी नगर, बानूसा में डेंगू जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लगाए गए शिविर मे 102 लोगों की स्वास्थ्य की जांच की गई। चिकित्सकों ने लोगों को बदलते मौसम के अनुसार खानपान और पहनावा अपनाने को कहा ताकि बीमारियों से बचा जा सके। वहां पर डॉ. भूपेंद्र प्रसाद, फार्मेसी अधिकारी कंचन भारती, बहुउद्देशीय कर्मी ललित तिवारी आदि थे। संवाद