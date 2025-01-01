Udham Singh Nagar News: खटीमा में निकली भगवान श्रीराम की भव्य शोभायात्रा
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 24 Oct 2026 12:24 AM IST
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खटीमा। सनातन श्री रामलीला पात्र परिषद कमेटी की ओर से शुक्रवार शाम भगवान श्री राम की शोभायात्रा निकाली गई। रामलीला मैदान से शुरू हुई शोभायात्रा मुख्य चौक से होती हुई टनकपुर रोड, पीलीभीत रोड व सितारगंज रोड से होकर पूरे शहर में भ्रमण करने के बाद रामलीला मैदान में पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा का क्षेत्र के व्यापारियों, सामाजिक संगठनों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर व मिष्ठान वितरण कर स्वागत किया। शोभायात्रा में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, मां सरस्वती , भगवान गणेश की झाकियां और शिव पार्वती नृत्य की प्रस्तुत की गई। वहां रामलीला कमेटी के अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, इंद्रेश कुमार, मनोज श्रीवास्तव, विशाल अग्रवाल, वीरेंद्र रावत, मनोज वाधवा, जतिन कक्कड़, भगवान दास गुप्ता, राजेश श्रीवास्तव, विजय गुप्ता, राजेश गुप्ता आदि थे। संवाद
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