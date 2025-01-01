फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Grand procession of Lord Shri Ram taken out in Khatima

Udham Singh Nagar News: खटीमा में निकली भगवान श्रीराम की भव्य शोभायात्रा

Sat, 24 Oct 2026 12:24 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 24 Oct 2026 12:24 AM IST
विज्ञापन
Grand procession of Lord Shri Ram taken out in Khatima
खटीमा में निकलती भगवान श्रीराम की शोभायात्रा
खटीमा। सनातन श्री रामलीला पात्र परिषद कमेटी की ओर से शुक्रवार शाम भगवान श्री राम की शोभायात्रा निकाली गई। रामलीला मैदान से शुरू हुई शोभायात्रा मुख्य चौक से होती हुई टनकपुर रोड, पीलीभीत रोड व सितारगंज रोड से होकर पूरे शहर में भ्रमण करने के बाद रामलीला मैदान में पहुंचकर संपन्न हुई। शोभायात्रा का क्षेत्र के व्यापारियों, सामाजिक संगठनों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर व मिष्ठान वितरण कर स्वागत किया। शोभायात्रा में भगवान श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण, हनुमान, मां सरस्वती , भगवान गणेश की झाकियां और शिव पार्वती नृत्य की प्रस्तुत की गई। वहां रामलीला कमेटी के अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, इंद्रेश कुमार, मनोज श्रीवास्तव, विशाल अग्रवाल, वीरेंद्र रावत, मनोज वाधवा, जतिन कक्कड़, भगवान दास गुप्ता, राजेश श्रीवास्तव, विजय गुप्ता, राजेश गुप्ता आदि थे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed