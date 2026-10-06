फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Udham Singh Nagar News ›   Girls molested at Pantnagar Farmers Fair

पंतनगर किसान मेले में युवतियों से छेड़छाड़: आरोपी युवक भागा, थाने तक पहुंचा मामला, देर रात दर्ज हुआ मुकदमा

Tue, 06 Oct 2026 10:43 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Tue, 06 Oct 2026 10:43 AM IST
सार

पंतनगर किसान मेले में युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले युवक की युवतियों ने पिटाई की, वह भाग निकला। थाने पहुंचकर युवतियों ने मुकदमा दर्ज कराने की मांग की, देर रात हंगामे के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।

विज्ञापन
Girls molested at Pantnagar Farmers Fair
किसान मेले में युवतियों से छेड़छाड़ - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पंतनगर किसान मेले में काफी का स्टाल लगाए रुद्रपुर निवासी युवतियां सोमवार शाम स्टाल बंद कर अपने घर जा रही थीं। इसी दौरान गांधी हाल के पास स्कार्पियो सवार युवक ने उनसे छेड़छाड़ कर दी। इससे आक्रोशित युवतियों ने युवक को पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी, लेकिन युवक खुद को उनसे छुड़ाकर भद्दी गालियां बकते हुए भाग निकला।

विज्ञापन

शोर शराबे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंच सुरक्षा अधिकारी डॉ. पीवी सिंह व उनकी टीम को भी युवतियों ने खूब खरी-खोटी सुनाई। जिसके बाद युवतियों ने थाने पहुंचकर मामले की तहरीर सौंपकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। लेकिन पुलिस की हीला हवाली के चलते हंगामा देर रात 12 बजे तक चलता रहा और अंततः पुलिस को मुकदमा दर्ज करना पड़ा।

विज्ञापन

युवक की पहचान विवि कर्मी के पुत्र के रूप में हुई, जबकि युवतियों में एक अधिवक्ता और एक विश्व हिंदू परिषद् के नेता की पुत्री बताई जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed