पंतनगर किसान मेले में युवतियों से छेड़छाड़: आरोपी युवक भागा, थाने तक पहुंचा मामला, देर रात दर्ज हुआ मुकदमा

पंतनगर किसान मेले में काफी का स्टाल लगाए रुद्रपुर निवासी युवतियां सोमवार शाम स्टाल बंद कर अपने घर जा रही थीं। इसी दौरान गांधी हाल के पास स्कार्पियो सवार युवक ने उनसे छेड़छाड़ कर दी। इससे आक्रोशित युवतियों ने युवक को पकड़ा और उसकी पिटाई कर दी, लेकिन युवक खुद को उनसे छुड़ाकर भद्दी गालियां बकते हुए भाग निकला।

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