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ऊधमसिंह नगर: शक्तिफार्म में मशरूम फार्म में लगी आग, 900 कट्टे कंपोस्ट खाद जलकर खाक; मुआवजे की मांग

Mon, 02 Nov 2026 08:15 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर
अमर उजाला नेटवर्क, ऊधम सिंह नगर Published by: Heera Updated Mon, 02 Nov 2026 08:15 PM IST
सार

शक्तिफार्म के गोविंदनगर गांव में एक मशरूम फार्म में आग लगने से कंपोस्ट खाद के 900 कट्टे जल गए। फार्म संचालक ने मुआवजे की मांग की है।

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Fire breaks out at mushroom farm in Shakti Farm
सांकेतिक तस्वीर।

विस्तार
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शक्तिफार्म में गोविंदनगर गांव के एक मशरूम फार्म में लगी आग से कंपोस्ट खाद के 900 कट्टे जलकर खाक हो गए। फार्म संचालक ने नुकसान का मुआवजा देने की मांग की है।

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गांव के पानू घाट के समीप तारक ढाली के मशरूम फार्म में रविवार को अचानक आग लग गई। फार्म से उठता धुआं देखकर तारक के चाचा ने शोर मचाकर लोगों को बुलाया। तारक ढाली और आसपास के लोगों ने मौके पर आकर आग बुझाने की कोशिश की। हालांकि तब तक आग विकराल हो चुकी थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझी तब तक मशरूम फार्म और वहां मशरूम उत्पादन के लिए रखी खाद जल चुकी थी।

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फार्म स्वामी तारक ढाली के अनुसार आग से करीब दो लाख रुपये का नुकसान हुआ है। सूचना मिलने के बाद राजस्व विभाग की टीम ने मौका मुआयना किया है।

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