रुद्रपुर: निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने किया हंगामा; दो दिन पहले मौत होने का आरोप

रुद्रपुर शहर के किच्छा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान नानकमत्ता के प्रतापपुर निवासी 26 वर्षीय नीतू चौधरी की मौत हो गई। मंगलवार सुबह महिला को मृत घोषित किए जाने पर परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि महिला की मौत दो दिन पहले ही हो गई थी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन उन्हें उसके ठीक होने का भरोसा देता रहा।

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