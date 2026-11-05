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Udham Singh Nagar News: एक साल बाद शिक्षा विभाग को मिले चार अधिकारी

Thu, 05 Nov 2026 12:30 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 05 Nov 2026 12:30 AM IST
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Education Department gets four officers after a year
रुद्रपुर। ऊधमसिंह नगर के शिक्षा विभाग में करीब एक साल बाद चार अधिकारियों की तैनाती हो गई है। अब तक एक ही अधिकारी के भरोसे कई पदों पर कार्य चलाया जा रहा था। नए अधिकारियों से व्यवस्थाओं को सुधारने में मदद मिलेगी।
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लंबे समय से हरेंद्र कुमार मिश्रा के पास विभाग के कई अहम पदों का अतिरिक्त प्रभार था। सीमित अधिकारियों के सहारे जिले की शिक्षा व्यवस्था संचालित होने से विभागीय कार्य प्रभावित हो रहे थे। अब मुख्य शिक्षा अधिकारी के पद पर पुष्कर सिंह टम्टा की तैनाती हुई है। उन्हें जिला परियोजना अधिकारी का दायित्व भी सौंपा गया है। हिमांशु श्रीवास्तव जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बनाए गए हैं। हरेंद्र कुमार मिश्रा जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। अधिकारियों की कमी के बीच सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारना, विद्यार्थियों की बुनियादी दक्षताओं को मजबूत करना, शिक्षकों की जवाबदेही तय करना और विभागीय योजनाओं की निगरानी करना बड़ी चुनौतियां थीं। एक अधिकारी पर कई पदों का भार होने से इन सभी कामों को अपेक्षित गति देना आसान नहीं था। अब जिम्मेदारियों का बंटवारा होने से विभागीय कामकाज में तेजी आने की उम्मीद है।
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