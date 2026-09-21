Udham Singh Nagar News: दिनेशपुर ने ट्रांजिट कैंप को 3-0 से हराया

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मैच की शुरुआत से ही दिनेशपुर ने विपक्षी टीम के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया। 14वे मिनट में विक्रम मंडल ने ट्रांजिट कैंप के तीन खिलाड़ियों और गोलकीपर राकेश को छकाते हुए शानदार गोल किया। दूसरे हाफ में दिनेशपुर के शुभम और विक्रम ने एक-एक गोल कर टीम को 3-0 से जीत दिलाई। ट्रांजिट कैंप ने भी विपक्षी टीम के खिलाफ गोल करने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। इससे पहले नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अजय जायसवाल और भाजपा नेता प्रशांत मंडल ने मैच का शुभारंभ किया। आज कोलकाता और देवनगर के बीच मुकाबला होगा। मैच में अखिलेश मंडल रैफरी, अमित वैद्य और राहुल सहायक रैफरी, जयंत मंडल, सव्यसाची हालदार, रवि मजूमदार और सुनील सरकार कमेट्रेटर थे। सुजीत विश्वास और दीपेन सेन स्कोरर, उत्तम मल्लिक और नारायण विश्वास गोल जज रहे। संवाद