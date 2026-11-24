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खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व पर झंकैया मेले में पहुंचकर लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा के पास लगने वाला यह मेला दोनों देशों के बीच एकता को बढ़ावा देने के साथ व्यापारियों और कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का मंच देता है। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, बदायूं और पूरनपुर समेत आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंचते हैं।