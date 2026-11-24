खटीमा पहुंचे सीएम धामी: बोले- भारत-नेपाल की एकता को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है झंकैया मेला
संवाद न्यूज एजेंसी, खटीमा Published by: गायत्री जोशी Updated Tue, 24 Nov 2026 11:29 AM IST
सार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंकैया मेले को भारत-नेपाल की एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ऐसे मेले व्यापारियों और कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का मंच देते हैं।
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विस्तार
खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्तिक पूर्णिमा और गुरु पर्व पर झंकैया मेले में पहुंचकर लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि भारत-नेपाल सीमा के पास लगने वाला यह मेला दोनों देशों के बीच एकता को बढ़ावा देने के साथ व्यापारियों और कारीगरों को अपने उत्पाद प्रदर्शित करने का मंच देता है। पीलीभीत, बरेली, रामपुर, बदायूं और पूरनपुर समेत आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग मेले में पहुंचते हैं।
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