Udham Singh Nagar News: ढाई माह बाद भी चेस्ट विशेषज्ञ और रेडियोलॉजिस्ट ने नहीं ली तैनाती

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शासन स्तर से 29 जून को चिकित्सकों के स्थानांतरण हुए थे। इस सूची के अनुसार पीएचसी बुग्गावाला हरिद्वार में तैनात वरिष्ठ चिकित्साधिकारी डॉ. रामकरण साहू, उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी में तैनात निश्चेतक डॉ. चंचल सिंह मार्छाल और चेस्ट विशेषज्ञ डॉ. जितेंद्र भट्ट, धारचूला में तैनात निश्चेतक डॉ. कमल नयन जोशी और बैजनाथ, बागेश्वर सीएचसी में तैनात रेडियोलॉजिस्ट डॉ. कुमार अमित को उप जिला चिकित्सालय के आईसीयू में तैनाती मिली थी। अब तक रेडियोलॉजिस्ट डॉ. कुमार अमित और चेस्ट विशेषज्ञ डॉ. जितेंद्र भट्ट ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है। अन्य चिकित्सकों ने यहां आकर काम शुरू कर दिया है। इन चिकित्सकों के नहीं आने से अल्ट्रासाउंड कराने और हृदय व फेफड़ों से संबंधित जांच कराने आ रहे मरीजों को परेशानी उठानी पड़ रही है।सीएमओ डॉ. संजीव गोस्वामी ने बताया कि स्थानांतरण होने के बाद कुछ चिकित्सकों के अलग-अलग तिथियों में संशोधन हुए थे। इन चिकित्सकों के संशोधन संबंधी जानकारी का पता लगाया जाएगा। उच्चाधिकारियों से जल्द चिकित्सकों की तैनाती कराने की मांग की जाएगी।