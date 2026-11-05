Udham Singh Nagar News: खाटू श्याम के भजनों से गूंजा बसई
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Thu, 05 Nov 2026 12:32 AM IST
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काशीपुर। ग्राम बसई में आयोजित श्री खाटू श्याम कीर्तन संध्या में भक्त भजनों पर झूम उठे। पत्नी उर्वशी दत्त बाली संग पहुंचे मेयर दीपक बाली का ग्रामीणों ने स्वागत किया। मेयर ने बाबा श्याम के चरणों में शीश नवाया, सुख-समृद्धि की कामना की और श्याम रसोई में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। इस दौरान गुरबख्श सिंह बग्गा, मुकेश चावला, हरीश सैनी, महंत राम सिंह भगत, भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष बृजेश पाल समेत कई ग्रामीण मौजूद रहे। संवाद
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