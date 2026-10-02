Udham Singh Nagar News: धनौरी तक डामरीकरण, हल्दुआ तक होगा पेचवर्क
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Fri, 02 Oct 2026 11:10 PM IST
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काशीपुर। काशीपुर-रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर डामरीकरण का कार्य शुरू हो गया है। सड़क पर काशीपुर से धनौरी तक डामरीकरण और आगे हल्दुआ तक पैचवर्क किया जाएगा।
धनौरी से लेकर रामनगर के तेलीपुरा तक नेशनल हाईवे को फोरलेन किया जा रहा है और धनौरी में बड़ा गोलचक्कर बन रहा है। बरसात के बाद काशीपुर-रामनगर हाईवे की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। काशीपुर से हल्दुआ तक जगह-जगह गड्ढे बन गए थे। गड्ढों में पानी भरने से हादसों का खतरा कई गुना बढ़ गया था। बाइक और स्कूटी सवारों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार वाहन पलटने और गिरने की घटनाएं भी सामने आई थीं। स्थानीय लोगों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने कई बार एनएच और प्रशासन से सड़क सुधार की मांग की थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब विभाग ने कार्य शुरू किया है।
एनएच सहायक के अभियंता मोहम्मद तहसीन ने बताया कि काशीपुर से धनौरी तक का हिस्सा फोरलेन परियोजना के प्रथम चरण से बाहर रखा गया है। इस 5-6 किलोमीटर के हिस्से में नई सड़क बनाई जा रही है। धनौरी से हल्दुआ तक फोरलेन का निर्माण होना है जिसके चलते वहां केवल गड्ढों को भरा जा रहा है। विभाग ने दीपावली से पहले कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है ताकि त्योहारी सीजन में रामनगर, नैनीताल जाने वाले पर्यटकों और यात्रियों को परेशानी न हो।
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धनौरी से लेकर रामनगर के तेलीपुरा तक नेशनल हाईवे को फोरलेन किया जा रहा है और धनौरी में बड़ा गोलचक्कर बन रहा है। बरसात के बाद काशीपुर-रामनगर हाईवे की हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। काशीपुर से हल्दुआ तक जगह-जगह गड्ढे बन गए थे। गड्ढों में पानी भरने से हादसों का खतरा कई गुना बढ़ गया था। बाइक और स्कूटी सवारों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई बार वाहन पलटने और गिरने की घटनाएं भी सामने आई थीं। स्थानीय लोगों, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों ने कई बार एनएच और प्रशासन से सड़क सुधार की मांग की थी। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद अब विभाग ने कार्य शुरू किया है।
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एनएच सहायक के अभियंता मोहम्मद तहसीन ने बताया कि काशीपुर से धनौरी तक का हिस्सा फोरलेन परियोजना के प्रथम चरण से बाहर रखा गया है। इस 5-6 किलोमीटर के हिस्से में नई सड़क बनाई जा रही है। धनौरी से हल्दुआ तक फोरलेन का निर्माण होना है जिसके चलते वहां केवल गड्ढों को भरा जा रहा है। विभाग ने दीपावली से पहले कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा है ताकि त्योहारी सीजन में रामनगर, नैनीताल जाने वाले पर्यटकों और यात्रियों को परेशानी न हो।
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