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काशीपुर की मंडी क्षेत्र की बड़ी मंडियों में शुमार हैं। यहां क्षेत्र के अलावा बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर के सीमावर्ती कस्बों से धान की आवक होती है। मंडी में आवक भले ही अब नाममात्र रह गई हो लेकिन जो किसान अच्छा दाना लेकर आ रहे हैं उन्हें बेहतर भाव मिल रहा है। मंडी में साफ-चमकदार दाने की सबसे ज्यादा मांग है। दिन-प्रतिदिन दाने की गुणवत्ता के हिसाब से भाव में 200-300 रुपये का अंतर आ जाता है। शुरू में 1509 धान 3800 रुपये तक बिका था। इससे किसान निराश थे। लेकिन सीजन समाप्त होने के कगार पर व्यापारियों ने इसमें रुचि दिखानी शुरू कर दी है। अब इसका भाव 4400 रुपये तक पहुंच गया है। कुछ किसानों ने 1509 धान को स्टॉक कर रखा था और भाव बढ़ने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें अब फायदा मिल रहा है। मोटा धान 26 इस समय 2600 रुपये और पीआर 13 धान 2100 रुपये में बिक रहा है। सीजन की शुरुआत में इस धान की कीमत 1900 और 1650 रुपये तक थी।