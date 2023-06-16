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Udham Singh Nagar News: सितारगंज में दिव्यांगजनों के लिए लगेगा विशेष शिविर

Sat, 24 Oct 2026 12:28 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊधम सिंह नगर Updated Sat, 24 Oct 2026 12:28 AM IST
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A special camp for persons with disabilities will be held in Sitarganj.
सितारगंज। दिव्यांगजनों को प्रमाणपत्र बनवाने और स्वास्थ्य संबंधी उपचार के लिए अब इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। सीएमओ डाॅ. एसके गोस्वामी ने जनहित में उप जिला अस्पताल में प्रत्येक माह के पहले शुक्रवार को दिव्यांग शिविर आयोजित करने के आदेश जारी किए हैं। शिविर में दिव्यांगजनों के प्रमाणपत्र बनाने के साथ ही उनकी स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याओं के उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। शिविर के संचालन और व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सीएमएस डॉ. कुलदीप यादव को सौंपी गई है। सीएमएस, डॉ. कुलदीप यादव ने कहा कि शिविर में दिव्यांग प्रमाणपत्र बनाने के साथ ही उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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