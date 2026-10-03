Tehri News: भूमि मिलने के बाद भी शुरू नहीं हुआ विद्युत सब स्टेशन का काम

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विधायक ने पत्र में बताया कि टिहरी झील क्षेत्र में रिंग रोड का कार्य तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में झील क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अवस्थापना विकास के कार्य होने हैं। पर्यटकों के लिए होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक उपयोग की अन्य सुविधाएं विकसित होने से इस क्षेत्र में विद्युत भार बढ़ना तय है। ऐसे में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए विद्युत व्यवस्था मजबूत करना जरूरी है।वर्तमान में टिहरी बांध की झील के परिक्षेत्र में चंबा विद्युत केंद्र से ही आपूर्ति की जा रही है। क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति अस्थिर और दयनीय बनी हुई है। पर्यटन गतिविधियां बढ़ने के बाद विद्युत की मांग और बढ़ेगी। ऐसे में निर्बाध आपूर्ति के लिए कोटीकाॅलोनी में 33 केवी सब स्टेशन की स्थापना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन ने उपकेंद्र के निर्माण के लिए ऊर्जा निगम को भूमि उपलब्ध करा दी है। इसके बावजूद ऊर्जा निगम की ओर से निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री का इस माह टिहरी झील में आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। झील क्षेत्र में तेजी से बढ़ रही पर्यटन गतिविधियों और प्रस्तावित विकास कार्यों के मद्देनजर विद्युत व्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है।