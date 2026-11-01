फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   The people of Nagun Patti demanded a 33 KV substation.

Tehri News: नगुन पट्टी के लोगों ने की 33 केवी सब स्टेशन की मांग

Sun, 01 Nov 2026 05:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Sun, 01 Nov 2026 05:57 PM IST
विज्ञापन
The people of Nagun Patti demanded a 33 KV substation.
कंडीसौड़ (टिहरी)। थौलधार ब्लॉक की नगुन पट्टी में आए दिन बिजली आपूर्ति बाधित होने से परेशान उपभोक्ताओं ने उनियालगांव में 33 केवी विद्युत सब स्टेशन बनाने की मांग उठाई है। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि करीब 120 किलोमीटर लंबे छाम फीडर पर बड़ी आबादी निर्भर है। फीडर में कहीं भी तकनीकी खराबी आने पर पूरे क्षेत्र की बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है।
विज्ञापन

कमांद विद्युत सब स्टेशन से वर्तमान में टिहरी, छाम, मैंडखाल, कमांद और सुरीधार पेयजल पंपिंग योजना के लिए पांच फीडर संचालित हैं। इनमें छाम फीडर सबसे लंबा है। कमांद सब स्टेशन से करीब 120 किलोमीटर लंबी लाइन के जरिए नगुन पट्टी के साथ गुसाईं पट्टी के अधिकांश क्षेत्र में बिजली पहुंचाई जाती है।
विज्ञापन

इस फीडर से कंडीसौड़ मुख्य बाजार, अस्पताल, तहसील मुख्यालय, आधार केंद्र, पेट्रोल पंप, एक नलकूप और करीब 10 मोबाइल टावर भी जुड़े हैं। थौलधार विकासखंड में कमांद ही एकमात्र विद्युत सब स्टेशन है जो चंबा के 33 केवी सब स्टेशन से जुड़ा है। कमांद सब स्टेशन में फिलहाल चिन्यालीसौड़ से 33 केवी की वैकल्पिक आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि टिहरी बांध में दोबाटा विद्युत सब स्टेशन जलमग्न होने के बाद ऊर्जा निगम ने इसे कमांद में शिफ्ट किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद से थौलधार ब्लॉक के कई गांवों को यहीं से बिजली आपूर्ति की जा रही है। स्थानीय निवासी राय सिंह, महेश जोशी, अतर सिंह, महावीर उनियाल, वीरेंद्र मोहन सेमवाल का कहना है कि नगुन पट्टी टिहरी जिले के विषम भौगोलिक क्षेत्र में शामिल है। विद्युत लाइनों की लंबाई काफी अधिक है।

उपखंड अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि कमांद विद्युत सब स्टेशन से जसपुर सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए नई लाइन बिछाने का काम प्रगति पर है। मौसम खराब होने पर पेड़ों से तार टकराने के कारण लाइन में ट्रिपिंग की समस्या आती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed