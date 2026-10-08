Tehri News: श्रीदेव सुमन चिकित्सालय में टेस्टिकुलर टॉर्शन का हुआ सफल ऑपरेशन

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सीएमएस अमित राय ने बताया कि अस्पताल में आपात स्थिति में भर्ती मरीज को हाई ब्लड प्रेशर के साथ सीओपीडी संबंधी समस्या भी थी। बावजूद चिकित्सकों की तत्परता और टीम के समन्वय से ऑपरेशन सफल रहा। मरोड़ खोलने के बाद अंडकोष में रक्त प्रवाह संतोषजनक पाया गया जिससे उसे निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी।मरीज अब स्वस्थ और आरामदायक स्थिति में है। मरीज की हालत में सुधार होने उसे जल्द छुट्टी दी जाएगी। चिकित्सकों ने बताया कि यह उपचार सीएमएस डॉ. अमित राय के मार्गदर्शन में किया गया। सर्जिकल टीम में डॉ. दीपाशा वर्मा, डॉ. अनुराग अग्रवाल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। नर्सिंग स्टाफ में गीता और वार्ड बॉय विपिन ने सहयोग किया।