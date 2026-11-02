फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Tehri News ›   Kotwali-Station in-charge should be extra vigilant during the festive season

Tehri News: त्योहारी सीजन में विशेष चौकसी बरतें कोतवाली-थाना प्रभारी

Mon, 02 Nov 2026 05:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Mon, 02 Nov 2026 05:17 PM IST
विज्ञापन
Kotwali-Station in-charge should be extra vigilant during the festive season
नई टिहरी। दीपावली के त्योहार को देखते हुए सभी कोतवाली-थाना प्रभारियों को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी श्वेता चौबे ने पुलिस को जिले में शांति, कानून और यातायात व्यवस्था और भाईचारा बनाए रखने के लिए व्यापारियों, टैक्सी यूनियन और नगर क्षेत्र के लोगों के साथ बैठक करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस को चौबीसों घंटे अलर्ट रहने को कहा गया है।
विज्ञापन

व्यापारियों, टैक्सी यूनियन और स्थानीय लोगों के साथ बैठक करने के निर्देशों के तहत पुलिस क्षेत्राधिकारी चंद्रमोहन सिंह, मुख्य अग्निशमन अधिकारी संजीवा कुमार और प्रभारी निरीक्षक ऐश्वर्यपाल ने व्यापार मंडल और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
विज्ञापन

पुलिस ने पटाखा व्यापारियों से विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। पुलिस बल को अग्नि सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन और बाजार की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। थत्यूड़ थानाध्यक्ष महावीर सिंह रावत ने पुलिस थाने में व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर त्योहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग की अपील की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने जाम की समस्या से बचने के लिए निर्धारित पार्किँग स्थलों का ही उपयोग करने, सामान दुकान से बाहर नहीं लगाने, पटाखों की बिक्री निर्धारित नियमानुसार अलग स्थान में करने, दुकान में अग्निशमन उपकरण रखने, पानी और रेत रखने, किसी भी संदिग्ध गतिविधि की पुलिस को सूचना देने और त्योहार के दौरान शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखते हुए पुलिस का सहयोग करने की अपील की गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed