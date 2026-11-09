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Tehri News: दीपों की रोशनी से जगमगाए घर-आंगन, जमकर हुई आतिशबाजी

Mon, 09 Nov 2026 06:31 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Mon, 09 Nov 2026 06:31 PM IST
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Homes and courtyards were illuminated with the light of lamps, fireworks were burst in full swing.
नई टिहरी /कंडीसौड़ / थत्यूड़। दीपावली का त्योहार जिलेभर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला मुख्यालय से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक दीपोत्सव की रौनक रही। घरों और प्रतिष्ठानों को रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया। शाम होते ही दीपों की रोशनी से घर-आंगन जगमगा उठे। लोगों ने विधि-विधान से मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की।
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दीपावली के बाद अब लोगों में इगास बग्वाल और मंगशीर की दीपावली को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह बना हुआ है। पूजा के बाद लोगों ने एक-दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दीं और मिठाइयां बांटकर खुशियां साझा कीं। बच्चों और युवाओं में आतिशबाजी को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। देर रात तक पटाखों और फूलझड़ियों से आसमान रोशन रहा।
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ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने पारंपरिक तरीके से भैलो खेलकर दीपोत्सव की खुशियां मनाईं। ढोल-दमाऊं की थाप और लोक परंपराओं ने पर्व के उल्लास को और बढ़ाया। दीपावली पर बाजारों और मोहल्लों में रौनक रही। लोगों ने परिवार और परिचितों के साथ मिलकर त्योहार मनाया। संवाद
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