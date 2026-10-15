Tehri News: विवाह समारोह से लापता महिला का पांच दिन बाद भी सुराग नहीं
संवाद न्यूज एजेंसी, टिहरी Updated Thu, 15 Oct 2026 06:30 PM IST
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चंबा (टिहरी)। मायके में भतीजे के विवाह समारोह में शामिल होने आईं एक 65 वर्षीय महिला का पांच दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस, वन विभाग और ग्रामीणों की संयुक्त टीमें उनकी तलाश में जुटी है लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिल पाई।
नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र के कोटी गांव निवासी सरोजनी देवी पत्नी चतर सिंह 11 अक्तूबर को चंबा थाना क्षेत्र के भंडार गांव में विवाह समारोह में शामिल होने आई थीं। मेहंदी और कीर्तन के कार्यक्रम के बाद वह भोजन कर परिवार और रिश्तेदारों के साथ पंडाल में डीजे कार्यक्रम देख रही थी। महिला की बेटी रेखा के अनुसार उसने मां को रात करीब 10.15 बजे तक पांडाल में देखा था।
उसके कुछ मां वहां नहीं मिली। रात करीब 12 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह घर पहुंची। तब परिजनों ने तलाश शुरू की। अगले दिन पुलिस चौकी नागणी में गुमशुदगी की सूचना दी गई। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि ड्रोन कैमरे की मदद से आसपास के क्षेत्रों में महिला की तलाश की गई। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाले गए लेकिन महिला का पता नहीं चल पाया। सरोजनी देवी के बेटे मनोज और मयंक ने जानकारी देने वाले व्यक्ति को 50 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। संवाद
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नरेंद्रनगर थाना क्षेत्र के कोटी गांव निवासी सरोजनी देवी पत्नी चतर सिंह 11 अक्तूबर को चंबा थाना क्षेत्र के भंडार गांव में विवाह समारोह में शामिल होने आई थीं। मेहंदी और कीर्तन के कार्यक्रम के बाद वह भोजन कर परिवार और रिश्तेदारों के साथ पंडाल में डीजे कार्यक्रम देख रही थी। महिला की बेटी रेखा के अनुसार उसने मां को रात करीब 10.15 बजे तक पांडाल में देखा था।
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उसके कुछ मां वहां नहीं मिली। रात करीब 12 बजे कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वह घर पहुंची। तब परिजनों ने तलाश शुरू की। अगले दिन पुलिस चौकी नागणी में गुमशुदगी की सूचना दी गई। एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि ड्रोन कैमरे की मदद से आसपास के क्षेत्रों में महिला की तलाश की गई। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाले गए लेकिन महिला का पता नहीं चल पाया। सरोजनी देवी के बेटे मनोज और मयंक ने जानकारी देने वाले व्यक्ति को 50 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की है। संवाद
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