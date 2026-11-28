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जिले में 74 मंडलों का गठन करने के साथ बूथ कमेटियां भी बनाई जा चुकी हैं। प्रदेश की जनता कांग्रेस से उम्मीदें लगाए बैठी है और पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है। कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि विपक्ष की भूमिका निभाते हुए संगठन ने बीते एक साल में पार्टी की ओर से निर्धारित लक्ष्यों को जनता तक पहुंचाने का काम किया है।मनरेगा योजना के स्वरूप में बदलाव के विरोध में संगठन ने कई दिनों तक आंदोलन चलाया। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग, परिवर्तन संकल्प यात्रा, पेपर लीक और महंगाई जैसे मुद्दों पर भी धरना-प्रदर्शन कर सरकार को घेरने का काम किया। इस मौके पर महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष आशा रावत, पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष सीमा कृषाली, शहर अध्यक्ष कुलदीप पंवार, आनंद सिंह बेलवाल, ज्योति प्रसाद भट्ट, विशन सिंह रांगड़ आदि मौजूद रहे। संवाद