Rudraprayag News: तुंगनाथ यात्रा पर आई पंजाब की महिला की खाई में गिरने से मौत

संवाद न्यूज एजेंसीरुद्रप्रयाग। चोपता-तुंगनाथ पैदल मार्ग पर गणेश मंदिर के पास रविवार देर शाम खाई में गिरने से एक महिला यात्री पूजा साहनी (26) निवासी पंजाब की मौत हो गई। महिला का शव सोमवार सुबह करीब 400 मीटर गहरी खाई से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया।जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को रविवार शाम करीब 6:21 बजे सूचना मिली कि तुंगनाथ की यात्रा पर आई एक महिला यात्री गहरी खाई में गिर गई है। सूचना पर एसडीआरएफ अगस्त्यमुनि, डीडीआरएफ ऊखीमठ, आपदा मित्र और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। रात में तुंगनाथ मंदिर के आसपास सर्च अभियान चलाया गया लेकिन अंधेरा अधिक होने के कारण रात 12:30 बजे अभियान रोक दिया गया। सोमवार सुबह 7:10 बजे एसडीआरएफ ने दोबारा सर्च अभियान शुरू किया। रावण शीला से नीचे की ओर टीम ने करीब 400 मीटर गहरी खाई से महिला का शव बरामद किया। इसके बाद करीब तीन किलोमीटर तक स्ट्रेचर के जरिये शव को चोपता पहुंचाया गया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि महिला पंजाब की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल लाया गया है।