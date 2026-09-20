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Rudraprayag News: कोषाध्यक्ष व सहसचिव पद छात्राओं के लिए आरक्षित

Sun, 20 Sep 2026 06:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Sun, 20 Sep 2026 06:21 PM IST
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The posts of Treasurer and Joint Secretary are reserved for female students.
अगस्त्यमुनि। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर पदों का आरक्षण तय कर दिया गया है। चुनाव प्रभारी डॉ. सुखपाल रौतेला ने बताया कि विश्वविद्यालय के कुलपति की ओर से जारी नियमों के अनुसार छात्रसंघ चुनाव 2026-27 में कोषाध्यक्ष और सहसचिव पद छात्राओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव 29 सितंबर को होंगे। चुनाव कार्यक्रम को लेकर महाविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। आरक्षण तय होने के बाद छात्र संगठनों और संभावित प्रत्याशियों में चुनावी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। संवाद
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