Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Statehood movement activists shared recollections of their struggle

Rudraprayag News: राज्य आंदोलनकारियों ने बताए संघर्ष के संस्मरण

Fri, 06 Nov 2026 05:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Fri, 06 Nov 2026 05:20 PM IST
विज्ञापन
Statehood movement activists shared recollections of their struggle
फोटो
विज्ञापन

राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हुआ कार्यक्रम
जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने आंदोलनकारियों को किया सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी

रुद्रप्रयाग। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जिला सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने जिले के तीनों ब्लाॅकों के राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। इस दौरान आंदोलनकारियों ने राज्य निर्माण के संघर्ष और आंदोलन से जुड़े अपने संस्मरण बताए।

आंदोलनकारियों ने बताया कि पृथक उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए चले आंदोलन में महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों, छात्रों और आम नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी की थी। उनके संघर्ष और त्याग से ही अलग राज्य का सपना साकार हुआ। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण लंबे संघर्ष, त्याग और संकल्प का परिणाम है। राज्य आंदोलनकारियों का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके सपनों के अनुरूप प्रदेश के विकास के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी मानवेंद्र सिंह बर्त्वाल, मोहन चंद्र बर्त्वाल, रमेश सेमवाल, कमल सिंह, मदन कोटवाल, वीरेंद्र सिंह असवाल, लक्ष्मी प्रसाद, राजेंद्र सिंह, सुंदर लाल तिवारी और राम भरोसे को सम्मानित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत, अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, जिला कार्यक्रम अधिकारी अखिलेश मिश्रा, अधिशासी अभियंता ग्रामीण निर्माण निगम मीनल गुलाटी और अर्थ एवं संख्याधिकारी संदीप भट्ट सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed