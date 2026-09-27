Rudraprayag News: सिंचाई विभाग मार्ग पर मलबा और जलभराव से लोग परेशान

अगस्त्यमुनि। सिंचाई विभाग मार्ग पर पसरे मलबे, कीचड़ और जलभराव से परेशान स्थानीय लोगों ने नगर पंचायत और सिंचाई विभाग से संयुक्त निरीक्षण कर समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। लोगों ने कहा कि सड़क पर लंबे समय से मलबा जमा है। बारिश में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण यह पूरा पानी हाईवे तक पहुंच रहा है। इससे राहगीरों और स्कूली बच्चों के फिसलने का खतरा बना हुआ है।कमलेश जमलोकी ने कहा कि पानी की निकासी की समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है। सुशील गोस्वामी ने बताया कि बरसाती पानी लगातार मार्ग पर जमा हो रहा है। दिनेश रावत ने बताया कि बाईपास निर्माण के दौरान भी जल निकासी को लेकर शिकायत की गई थी लेकिन समाधान नहीं हुआ। वहीं सिंचाई खंड के अधिशासी अभियंता प्रवीण सिंह डुंगरियाल ने कहा कि यह आम रास्ता है और इसकी सफाई का कार्य नगर पंचायत अगस्त्यमुनि का है। नगर पंचायत को समस्या से अवगत करा दिया गया है। जल्द इस दिशा में कार्य किया जाएगा। संवाद