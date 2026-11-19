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उन्होंने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं, जैविक खेती, जैविक प्रमाणीकरण तथा किसानों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने स्थानीय कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और जैविक प्रमाणीकरण के महत्व की जानकारी देते हुए किसानों को निर्यात बाजार से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बसंती देवी, सरोजनी देवी, ममता देवी, इंदु देवी, कमला देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संवाद विज्ञापन

उन्होंने कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं, जैविक खेती, जैविक प्रमाणीकरण तथा किसानों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने स्थानीय कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और जैविक प्रमाणीकरण के महत्व की जानकारी देते हुए किसानों को निर्यात बाजार से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बसंती देवी, सरोजनी देवी, ममता देवी, इंदु देवी, कमला देवी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। संवाद

जखोली। किसानों को कृषि उत्पादों के निर्यात से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से लस्तर हिलाईं फार्मर्स प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड जखोली ने त्योंखर एवं महरगांव में बैठक आयोजित की। बैठक में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के व्यवसाय विकास प्रबंधक विशाल सैनी ने किसानों को प्राधिकरण के कार्यों एवं कृषि निर्यात में इसकी भूमिका की जानकारी दी।