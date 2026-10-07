Rudraprayag News: दो गर्भवती महिलाओं की हुई गोदभराई
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 07 Oct 2026 05:24 PM IST
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रुद्रप्रयाग। आंगनबाड़ी केंद्र मणिगुह में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत आंगन मिलन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दो गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की गई जबकि तीन महिलाओं को महालक्ष्मी किट और 25 बालिकाओं को डायरी वितरित की गई। सुपरवाइजर रागिनी जोशी ने फल, हरी सब्जियां और नारियल देकर गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार लेने, नियमित प्रसव पूर्व जांच कराने और संस्थागत प्रसव के लिए जागरूक किया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान माणिक लाल, प्रदेश सह संयोजक पंकज भट्ट, जिला पंचायत सदस्य गंभीर सिंह बिष्ट, अनुसूचित जाति महिला मोर्चा की जिला महामंत्री सुषमा देवी आदि मौजूद रहे। संवाद
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