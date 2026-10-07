फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rudraprayag News ›   Provided training as a beautician.

Rudraprayag News: ब्यूटीशियन का प्रशिक्षण दिया

Wed, 07 Oct 2026 05:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग
संवाद न्यूज एजेंसी, रुद्र प्रयाग Updated Wed, 07 Oct 2026 05:27 PM IST
विज्ञापन
Provided training as a beautician.
फोटो
विज्ञापन

रुद्रप्रयाग। आरसेटी में 35 दिवसीय जूनियर ब्यूटी प्रैक्टिशनर प्रशिक्षण का समापन हो गया। प्रशिक्षण में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की 31 युवतियों ने भाग लिया और सभी ने अंतिम मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को फेशियल, स्किन केयर, क्लीन-अप, हेयर कटिंग, मेकअप आदि का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उद्यमिता विकास, मार्केटिंग, बाजार सर्वे, समय प्रबंधन की जानकारी दी गई। आरसेटी निदेशक अरुण कुमार ने बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी दी। एलडीएम अनूप कुमार ने कहा कि ब्यूटीशियन के कार्य की ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग बढ़ रही है। उन्होंने स्वरोजगार शुरू करने के लिए बैंक ऋण की सुविधा का लाभ उठाने को कहा। समापन अवसर पर सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाणपत्र वितरित किए गए। इस दौरान वरिष्ठ प्रशिक्षक वीरेंद्र सिंह बर्त्वाल, मूल्यांकनकर्ता भास्कर बहुगुणा, नीलम देवी, मास्टर ट्रेनर आरती पाल और प्रवीण कप्रवान आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed