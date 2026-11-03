Rudraprayag News: सौराखाल में सात से होगा भरदार खेल महोत्सव

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जखोली। भरदार क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए सात और आठ नवंबर को सौराखाल मैदान में भरदार खेल महोत्सव आयोजित किया जाएगा। पश्चिम भरदार संघर्ष समिति की ओर से मोलू भरदारी की स्मृति में आयोजित महोत्सव में कबड्डी, वॉलीबॉल और मैराथन का आयोजन हुआ। जखोली ब्लॉक प्रधान संगठन के अध्यक्ष अजय पुंडीर ने बताया कि महोत्सव में क्षेत्र के युवाओं और खेल प्रेमियों से अपनी टीमों के साथ प्रतिभाग करने की अपील की गई है। सात नवंबर को सुबह आठ बजे कबड्डी, सुबह 10 बजे वॉलीबॉल और दोपहर दो बजे मैराथन होगी। पुरुषों के लिए पांच किलोमीटर और महिलाओं के लिए तीन किलोमीटर की दौड़ रखी गई है। उन्होंने बताया कि कबड्डी और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 3300 रुपये, द्वितीय को 2200 रुपये और तृतीय को 1100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। वहीं, मैराथन में ओपन पुरुष, महिला और अंडर-15 वर्ग में अलग-अलग प्रतियोगिताएं होंगी। प्रत्येक वर्ग में प्रथम पुरस्कार 1500 रुपये, द्वितीय 1000 रुपये और तृतीय 500 रुपये रखा गया है। संवाद