Rudraprayag News: 200 मीटर दौड़ में आयुष प्रथम व प्रियांशु द्वितीय

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रुद्रप्रयाग। श्री गुरु राम राय सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल तिलणी में चार दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता का शुभारंभ कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मुकेश चौहान, अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद सती व प्रधानाचार्य राकेश सिंह चौहान ने किया। इस दौरान हुई प्रतियोगिता में 50 मीटर दौड़ में नर्सरी में शौर्य और मानवी प्रथम रहीं। एलकेजी में 50 मीटर दौड़ में आदित्य और दक्षिता ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। यूकेजी से अनंत और कृतिका प्रथम रहे। सीनियर वर्ग में 200 मीटर दौड़ में कक्षा 11वीं के आयुष प्रथम, प्रियांशु द्वितीय और प्रियांशु तृतीय स्थान पर रहे। संवाद

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