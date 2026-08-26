Rudraprayag News: जिले के तीन हाईस्कूलों के उच्चीकरण की मिली मंजूरी

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केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में राउमावि. बाड़व और शहीद राजेन्द्र सिंह राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कालीमठ को इंटर स्तर पर उच्चीकृत करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरोड़ा का भी उच्चीकृरण किया जाएगा। शासनादेश में राज्य के विभिन्न जिलों के कुल 35 राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को इंटर स्तर पर उच्चीकृत करने की स्वीकृति दी गई है। इनमें रुद्रप्रयाग के ये तीन विद्यालय शामिल हैं। इस फैसले से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को अपने क्षेत्र में ही इंटर स्तर तक की शिक्षा उपलब्ध होने का रास्ता साफ होगा। संवाद

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रुद्रप्रयाग। जिले के तीन राजकीय हाईस्कूलों को इंटरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण की शासन से मंजूरी मिल गई है। शासन के आदेश के अनुसार केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के दो और रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के एक विद्यालय को इंटर स्तर पर उच्चीकृत किया जाएगा।