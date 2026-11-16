Rudraprayag News: शेरसी के हिस्से का टेंडर फाटा में शिफ्ट करने का आरोप

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रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम के लिए सोमवार को प्रकाशित हेली सेवा की टेंडर प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में आई है। केदारघाटी के युवा सामाजिक कार्यकर्ता आशीष गैरोला ने आरोप लगाया कि शेरसी के लिए प्रस्तावित टेंडर को फाटा में स्थानांतरित किया गया है जिससे निर्धारित टेंडर व्यवस्था में बदलाव हुआ। उन्होंने कहा कि आखिर शेरसी के हिस्से का टेंडर फाटा में क्यों शिफ्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि इस बदलाव के पीछे क्या कारण रहे। उन्होंने इस पूरे मामले में संबंधित विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका और टेंडर प्रक्रिया में हुए बदलाव के कारण सार्वजनिक करने व पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। संवाद