Roorkee News: हेलमेट पहनकर चलाएं वाहन

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उप निरीक्षक यातायात जगदीश दत्ता ने हेलमेट नहीं पहनने से होने वाले गंभीर हादसों और जान के खतरे के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही कर्मचारियों से अपील की कि वे स्वयं हेलमेट पहनें और अपने परिवार, रिश्तेदारों व साथियों को भी इसके लिए जागरूक करें। इस दौरान यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी भी दी गई। अभियान में हेड कांस्टेबल संगीत पोखरियाल और कांस्टेबल सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद

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यातायात पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को यातायात निदेशालय एवं उच्च अधिकारियों के निर्देश पर भगवानपुर पुहाना स्थित टाइटन घड़ी प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया गया।