Roorkee News: हेलमेट पहनकर चलाएं वाहन
देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:06 PM IST
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:06 PM IST
विज्ञापन
यातायात पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को यातायात निदेशालय एवं उच्च अधिकारियों के निर्देश पर भगवानपुर पुहाना स्थित टाइटन घड़ी प्लांट के अधिकारियों और कर्मचारियों को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक किया गया।
उप निरीक्षक यातायात जगदीश दत्ता ने हेलमेट नहीं पहनने से होने वाले गंभीर हादसों और जान के खतरे के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही कर्मचारियों से अपील की कि वे स्वयं हेलमेट पहनें और अपने परिवार, रिश्तेदारों व साथियों को भी इसके लिए जागरूक करें। इस दौरान यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी भी दी गई। अभियान में हेड कांस्टेबल संगीत पोखरियाल और कांस्टेबल सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन
उप निरीक्षक यातायात जगदीश दत्ता ने हेलमेट नहीं पहनने से होने वाले गंभीर हादसों और जान के खतरे के बारे में भी जानकारी दी। साथ ही कर्मचारियों से अपील की कि वे स्वयं हेलमेट पहनें और अपने परिवार, रिश्तेदारों व साथियों को भी इसके लिए जागरूक करें। इस दौरान यातायात नियमों का पालन करने की जानकारी भी दी गई। अभियान में हेड कांस्टेबल संगीत पोखरियाल और कांस्टेबल सुनील कुमार आदि मौजूद रहे। संवाद
विज्ञापन