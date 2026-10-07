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उत्तराखंड: विधायक उमेश कुमार बोले- कांग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं, जन निर्माण पार्टी से लड़ूंगा चुनाव

Wed, 07 Oct 2026 10:06 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की
संवाद न्यूज एजेंसी, रुड़की Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 07 Oct 2026 10:06 PM IST
सार

उमेश शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के उन नेताओं के समर्थन में नारे लगाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, जो कभी उनके घर की दहलीज पर बैठते थे। उन्होंने कहा कि वह किसी नेता के टिकट पर निर्भर नहीं हैं।

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Uttarakhand MLA Umesh Kumar says there is no question of joining Congress attack on Harish rawat
विधायक उमेश कुमार - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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 खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को संबोधित करते हुए कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस में जाने का कोई शौक नहीं है और वह जल्द ही जन निर्माण पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव वह इसी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे।

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उमेश शर्मा ने कहा कि वह किसी भी सूरत में कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के उन नेताओं के समर्थन में नारे लगाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है, जो कभी उनके घर की दहलीज पर बैठते थे। उन्होंने कहा कि वह किसी नेता के टिकट पर निर्भर नहीं हैं।
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विधायक ने यह भी कहा कि यह प्रचार गलत है कि कांग्रेस के कुछ नेता उन्हें पार्टी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने विरोधियों पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले लोगों को पीछे लगाने का आरोप भी लगाया।

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