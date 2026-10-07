उत्तराखंड: विधायक उमेश कुमार बोले- कांग्रेस में जाने का सवाल ही नहीं, जन निर्माण पार्टी से लड़ूंगा चुनाव

खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने सोशल मीडिया के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को संबोधित करते हुए कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाओं को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस में जाने का कोई शौक नहीं है और वह जल्द ही जन निर्माण पार्टी की सदस्यता लेने वाले हैं। उन्होंने दावा किया कि आगामी चुनाव वह इसी पार्टी के टिकट पर लड़ेंगे।

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