रुड़की: पूर्व पत्नी के आरोपों पर बोले मोहम्मद शमी, 'उमेश कुमार मेरे भाई, कोई झगड़ा नहीं करा सकता'

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी बुधवार को खानपुर विधायक उमेश कुमार के नहर किनारा स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे। पूर्व पत्नी की ओर से विधायक पर लगाए गए आरोपों के संबंध में सवाल पूछे जाने पर शमी ने कहा, “उमेश कुमार मेरे भाई हैं। कोई मेरे परिवार में झगड़ा नहीं करा सकता।” वहीं, जब उनसे पूछा गया कि उनकी पत्नी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं तो शमी ने कहा कि जिसे चुनाव लड़ना है, वह लड़े। उन्हें इससे कोई एतराज नहीं है।

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