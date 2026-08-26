Roorkee News: स्कूल के लिए निकलीं दो किशोरियां रहस्यमय तरीके से लापता
देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:31 PM IST
Updated Wed, 26 Aug 2026 05:31 PM IST
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मंगलौर। कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला से स्कूल के लिए निकलीं दो किशोरियां संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज कर किशोरियों की तलाश शुरू कर दी है।
मंगलौर निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली मंगलौर में तहरीर दी है कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 24 अगस्त को सुबह करीब 07:30 बजे कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज मंगलौर पढ़ने के लिए गई थी। उसके साथ दूसरे मोहल्ला निवासी एक अन्य व्यक्ति की पुत्री जिसकी उम्र 16 वर्ष है और 10वीं की छात्रा है। सुबह 7:30 बजे मोहल्ला किला स्थित जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी। इसके बाद से दोनों किशोरियां घर वापस नहीं लौटी हैं। परिजनों ने दोपहर से ही दोनों किशोरियों को इधर-उधर काफी तलाशा लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों किशोरियों की गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
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मंगलौर निवासी एक व्यक्ति ने कोतवाली मंगलौर में तहरीर दी है कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री 24 अगस्त को सुबह करीब 07:30 बजे कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज मंगलौर पढ़ने के लिए गई थी। उसके साथ दूसरे मोहल्ला निवासी एक अन्य व्यक्ति की पुत्री जिसकी उम्र 16 वर्ष है और 10वीं की छात्रा है। सुबह 7:30 बजे मोहल्ला किला स्थित जूनियर हाई स्कूल में पढ़ने के लिए गई थी। इसके बाद से दोनों किशोरियां घर वापस नहीं लौटी हैं। परिजनों ने दोपहर से ही दोनों किशोरियों को इधर-उधर काफी तलाशा लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों किशोरियों की गुमशुदगी दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।
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