Roorkee News: दो दिन में ट्रेन की चपेट में आने से दो लोगों की मौत

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जीआरपी चौक की प्रभारी सुशील कुमार तिवारी ने बताया कि स्टेशन मास्टर कार्यालय से सूचना मिली थी कि प्लेटफॉर्म नंबर तीन के पास ट्रेन की चपेट में आ गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। वहां लाइन पर करीब 22 वर्षीय युवक का शव मिला। काफी प्रयास के बावजूद मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी।वहीं दूसरी ओर मंगलवार को एक व्यक्ति के रेलवे लाइन पर पड़े होने की सूचना मिली। जीआरपी मौके पर पहुंची तो व्यक्ति मृत अवस्था में मिला। उसकी पहचान खुर्शीद हुसैन (55) निवासी मंडी किशन दास, सराय शेर खान, थाना कोतवाली संभल, जिला संभल उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। दोनों मामलों में पंचायतनामे की कार्रवाई की गई।