Roorkee News: परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए चलेंगी स्पेशल ट्रेन

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यूपीएसएससी परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों और यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे तीन स्पेशल ट्रेनों का संचालन करेगा। सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि गाड़ी संख्या 04321 - 22 मुरादाबाद - लखनऊ - मुरादाबाद 25, 30 अक्तूबर और 1 नंवबर और गाड़ी संख्या 04323 - 24 मुरादाबाद - लखनऊ - मुरादाबाद का संचालन 25, 30 अक्तूबर 1 नवंबर व 26, 31 अक्तूबर और 2 नवंबर को किया जाएगा। गाड़ी संख्या 04325 - 26 शाहजहांपुर - बिजनौर - शाहजहांपुर का संचालन 25, 30 अक्तूबर और 1 नवंबर को किया जाएगा। सीनियर डीसीएम से बताया कि दोनों ओर से 3 - 3 फेरे संचालित होने वाली ट्रेनों को मुरादाबाद मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर ठहराव दिया गया है। संवाद