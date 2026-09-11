Roorkee News: कोर्ट के बाहर निकल रहे पत्नी और ससुर पर दामाद ने किया हमला

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कोतवाली क्षेत्र के मखियाली कलां गांव निवासी मतलूब ने तहरीर में बताया कि उनकी बेटी परवीन की शादी गांव के ही इंतजार के साथ हुई थी। परवीन ने एक बेटी को भी जन्म दिया। इस बीच पति-पत्नी के बीच मनमुटाव के चलते अलगाव हो गया। जिम्मेदार लोगों ने उनके बीच समझौता करा दिया था। इसके बाद परवीन अपने मायके आ गई। दोनों के बीच तलाक का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।नौ सितंबर को वह न्यायालय में सुनवाई के लिए आए थे। इस दौरान आरोपी इंतजार समझौते से मुकर गया। जब वह न्यायालय परिसर से बाहर निकले तो आरोपी ने उनके और उनकी बेटी पर हमला कर उनकी पिटाई की। उसने किसी नुकीली वस्तु से उनपर वार किए इससे वह दोनों घायल हो गए। उनके शोर मचाने और आसपास के लोगों के आने पर आरोपी उन्हें और उनकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर वहां से चला गया। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।