रुड़की: हथियार सप्लाई की सूचना पर दौड़ी पुलिस, घेराबंदी कर तेज रफ्तार कार पर किया फायर, हिरासत में लिया आरोपी

पुलिस के मुताबिक, कई बार चेतावनी देने के बावजूद वाहन नहीं रुका। इसके बाद पुलिस ने एहतियातन कार के टायर को निशाना बनाकर गोली चलाई। गोली लगने से टायर क्षतिग्रस्त हो गया और कार रुक गई। इसी दौरान कार में सवार एक व्यक्ति खिड़की खोलकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गया। पुलिस ने दूसरे व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया।



हिरासत में लिए गए आरोपी को पूछताछ के लिए गंगनहर कोतवाली लाया गया है। पुलिस उससे उसके फरार साथी, भागने के कारण और संभावित आपराधिक गतिविधियों के संबंध में पूछताछ कर रही है। फिलहाल आरोपी के कब्जे से किसी हथियार की बरामदगी नहीं हुई है।



गंगनहर कोतवाली प्रभारी मणिभूषण श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना के आधार पर वाहन का पीछा कर उसे रोकने का प्रयास किया गया था। वाहन नहीं रुकने पर टायर में गोली मारकर उसे रोका गया। एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।