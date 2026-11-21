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मरम्मत और रखरखाव में लापरवाही के आरोप, दो बार मांगा गया जवाबसंवाद न्यूज एजेंसीरुड़की। रोडवेज बसों के ब्रेकडाउन और समय पर मरम्मत नहीं किए जाने को लेकर रुड़की डिपो के फोरमैन की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। बसों की मरम्मत में लापरवाही और निर्धारित समय पर वाहनों के तैयार नहीं होने पर उच्च अधिकारियों ने फोरमैन से जवाब-तलब किया है। बताया जा रहा है कि दो बार उनसे जवाब मांगा जा चुका है। वहीं, पिछले दो माह में करीब चार बसें ब्रेकडाउन हो चुकी है। बीच रास्ते में बसें खराब होने की घटनाएं भी सामने आई है।रुड़की रोडवेज डिपो में निगम और अनुबंधित मिलाकर 40 से अधिक बसों का बेड़ा है। ऋषिकेश, मुजफ्फरनगर, अंबाला, हल्द्वानी, नैनीताल, भगवानपुर, सहारनपुर, देहरादून और हरिद्वार समेत कई रूटों पर बसों का संचालन होता है। डिपो में निगम की अधिकांश बसें पुरानी है। हालांकि, पिछले सप्ताह दो नई बीएस-6 बसें मिली हैं, जिन्हें नैनीताल पर्वतीय रूट पर संचालित किया जा रहा है।रामपुर चुंगी और गणेशपुर के पास भी खराब हुई बसेंपिछले कुछ समय में रामपुर चुंगी और गणेशपुर पुल के पास बसों के खराब होने की घटनाएं सामने आई है। गणेशपुर के पास एक बस टॉप गियर में नहीं चल पाई थी। लगातार सामने आ रही घटनाओं से कार्यशाला के रखरखाव और मरम्मत व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुरानी बसों के संचालन को देखते हुए नियमित जांच और समय पर मरम्मत जरूरी है।मैं हाल ही में आया हूं। अधिकारियों की ओर से कर्मचारियों से जवाब तलब करना विभागीय प्रक्रिया का हिस्सा है।- प्रतीक जैन, मंडलीय प्रबंधक (संचालन)