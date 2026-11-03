Roorkee News: प्रशिक्षण में देरी से पहुंचे नाै शिक्षक लौटाए

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प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों की समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए प्राचार्य आकाश सारस्वत ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि शिक्षकों की दक्षता और कार्यक्षमता बढ़ाने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसे में प्रशिक्षण को गंभीरता से लेना और निर्धारित समय पर उपस्थित होना प्रत्येक शिक्षक की जिम्मेदारी है।इसी के कारण देरी से पहुंचने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में समय से नहीं पहुंचने वाले शिक्षकों में शामिल प्रदीप कुमार, राउमावि रामनगर रुड़की, मोमीना बेगम, राउमावि रामनगर रुड़की, मीनाक्षी देवी, राउमावि लिब्बरहेड़ी नारसन, प्रियंका राउमावि महाराजपुर कला लक्सर, कल्पना, राउमावि चौली शाहबुदीनपुर भगवानपुर, दिनेश सिंह गुसाई, राउमावि किला मंगलौर नारसन, वंदना आर्य, पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज इमलीखेड़ा, राजेंद्र सिंह, राउमावि सहदेवपुर, नवनीत कुमार, पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज इमलीखेड़ा शामिल हैं। इस संबंध में सीईओ को भी संबंधित के खिलाफ सूची भेज दी गई है।