Roorkee News: विधायक ने किया श्मशान घाट की सड़क का उद्घाटन

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भगवानपुर। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने रविवार को अटल सरोवर स्थित वाल्मीकि श्मशान घाट तक जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया। सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और श्मशान घाट तक पहुंचने में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है। जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क बनने से स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी और श्मशान घाट तक पहुंचना पहले की अपेक्षा आसान होगा। क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आगे भी विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस मौके पर आकाश, रविंद्र तलवार, शोभाराम, कल्लू सिंह, अशोक, विवेक, रजनीकांत, सुरेश सिंह, विकास, अंकित और सागर वाल्मीकि सहित अन्य लोग मौजूद रहे।