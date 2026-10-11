फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Roorkee News ›   MLA inaugurated the road to the crematorium

Roorkee News: विधायक ने किया श्मशान घाट की सड़क का उद्घाटन

Sun, 11 Oct 2026 07:03 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 07:03 PM IST
विज्ञापन
MLA inaugurated the road to the crematorium
भगवानपुर। कांग्रेस विधायक ममता राकेश ने रविवार को अटल सरोवर स्थित वाल्मीकि श्मशान घाट तक जाने वाली सड़क का उद्घाटन किया। सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और श्मशान घाट तक पहुंचने में होने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी। विधायक ने कहा कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना उनकी प्राथमिकता है। जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लगातार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क बनने से स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी और श्मशान घाट तक पहुंचना पहले की अपेक्षा आसान होगा। क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आगे भी विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इस मौके पर आकाश, रविंद्र तलवार, शोभाराम, कल्लू सिंह, अशोक, विवेक, रजनीकांत, सुरेश सिंह, विकास, अंकित और सागर वाल्मीकि सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed