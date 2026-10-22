Roorkee News: नाबालिग किशोरी को सकुशल तलाशा

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पिरान कलियर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने 29 सितंबर को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 17 वर्षीय बेटी को रुपिन निवासी ग्राम आमखेड़ी, कोतवाली मंगलौर, बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश के लिए टीम गठित की थी। पुलिस टीम ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच और मैनुअल पुलिसिंग के जरिये मामले में सुराग जुटाए। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को खेलड़ी तिराहे से हिरासत में लेकर किशोरी को सकुशल तलाश कर लिया। पुलिस ने मामले में पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धाराएं बढ़ाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहां से उसे जेल भेज दिया गया।

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नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को सकुशल तलाश कर लिया। किशोरी को जिला बाल कल्याण अधिकारी के समक्ष पेश करने के बाद संरक्षण में भेज दिया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।