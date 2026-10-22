Roorkee News: 27 अक्तूबर से होंगी अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं, पांच नवंबर तक चलेगी

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परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार 27 अक्तूबर को हिंदी, कला, पंजाबी, बंगाली, उर्दू और संगीत सहित विभिन्न विषयों की परीक्षाएं होंगी। 28 अक्तूबर को गणित, सामाजिक विज्ञान, संगीत, इतिहास और व्यावसायिक शिक्षा विषय की परीक्षा होनी है। 30 अक्तूबर को विज्ञान, संस्कृत, कला, वाणिज्य, कृषि और व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े विषयों की परीक्षा होगी। 31 अक्तूबर को अंग्रेजी, गणित, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान और शिक्षाशास्त्र के पेपर होंगे।दो नवंबर को सामाजिक विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और कृषि से संबंधित विषयों की परीक्षा होगी। तीन नवंबर को अंग्रेजी के साथ समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र और जीव विज्ञान समेत अन्य विषयों के प्रश्नपत्र निर्धारित हैं। चार नवंबर को अंग्रेजी, कृषि अभियांत्रिकी और पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान की परीक्षा होगी। पांच नवंबर को भौतिक विज्ञान, कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, कृषि जंतु विज्ञान और अर्थशास्त्र के पेपर होंगे।जारी पत्र के अनुसार, कक्षा नौ से 12 तक पहली पाली सुबह 9:30 से दोपहर 12:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर एक से शाम चार बजे तक चलेगी। कक्षा छह से आठ तक पहली पाली सुबह 9:30 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पाली दोपहर एक से 3:30 बजे तक होगी। वैकल्पिक विषयों के प्रश्नपत्र एससीईआरटी से प्राप्त नहीं होने पर विद्यालय निर्धारित तिथि के अनुसार परीक्षा संपन्न कराएंगे। वहीं, प्रयोगात्मक परीक्षाओं और आंतरिक मूल्यांकन की तिथियां विद्यालय अपने स्तर से तय करेंगे।