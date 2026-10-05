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Roorkee News: हरिद्वार स्टेशन पर मिलीं नाबालिग

Mon, 05 Oct 2026 10:33 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 10:33 PM IST
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Minor girl found at Haridwar station
गंगनहर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने तीन अक्तूबर को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 14 और 15 वर्षीय बेटियां एक अक्तूबर को बिना बताए घर से चली गई हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने किशोरियों की तलाश के लिए अभियान चलाया। टीम ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिरों को अलर्ट किया। पुलिस लगातार संभावित स्थानों पर किशोरियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से दोनों किशोरियों के हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को सकुशल ढूंढ लिया। पूछताछ में किशोरियों ने पुलिस को बताया कि वह घर से नाराज होकर चली गईं थीं और ऋषिकेश जाने की तैयारी में थी। संवाद
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