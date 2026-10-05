Roorkee News: हरिद्वार स्टेशन पर मिलीं नाबालिग

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गंगनहर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने तीन अक्तूबर को कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 14 और 15 वर्षीय बेटियां एक अक्तूबर को बिना बताए घर से चली गई हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने किशोरियों की तलाश के लिए अभियान चलाया। टीम ने क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मुखबिरों को अलर्ट किया। पुलिस लगातार संभावित स्थानों पर किशोरियों की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से दोनों किशोरियों के हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर होने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को सकुशल ढूंढ लिया। पूछताछ में किशोरियों ने पुलिस को बताया कि वह घर से नाराज होकर चली गईं थीं और ऋषिकेश जाने की तैयारी में थी। संवाद